«Добрый» насильник отпустил москвичку после ее отказа в сексе

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Делом насильника-рецидивиста занимаются в Москве. По данным полиции, 29-летний ростовчанин жертву обыскал в темном переулке и предложил секс. Москвичка отказалась, после «добрый» насильник ее отпустил. Мужчина подозревается в грабеже и имеет 5 судимостей по подобным делам.

Грабитель и насильник из Ростова был пойман правоохранителями столицы. Мужчина сознался в совершении грабежа москвички и попытке принуждения ее к сексуальной близости. Также подозреваемый рассказал, что имел проблемы с законом уже 5 раз. По версии следствия, нападающий «выловил» 18-летнюю девушку в темном переулке, закрыл рот рукой и обыскал. После предложил секс. Жертва отвергла предложение злоумышленника. После он отпустил ее и скрылся с места происшествия.

К слову, в Омске «проститутка-пенсионерка» изнасиловала своего собутыльника, за что понесет ответственность перед законом.