Нижегородский школьник утонул в бассейне детского лагеря «Лазурный»

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В детском лагере «Лазурный» ЧП: в бассейне утонул 13-летний ребенок. Семья погибшего мальчика надеется на справедливое наказание и обвиняет в трагедии педагогов. Администрация лагеря предложила матери 25 тыс. рублей, что стало «откупом» от ситуации (по мнению матери погибшего).

Директор детского лагеря дал официальные комментарии по ситуации с гибелью 13-летнего ребенка. Скупясь на слова и выражения по делу глава «Лазурного» якобы признает наличие вины своих сотрудников в случившемся. По информации следствия, ребенок утонул в бассейне. Другие дети начали оказывать помощь пострадавшему, поскольку взрослые отсутствовали при их занятии в бассейне. В ситуации разбираются правоохранители.

Когда произошел инцидент, им ничего не оставалось, как растеряно звонить родителям и подбирать слова. Матери погибшего ребенка предложили 25 тыс. рублей. От этих денег женщина отказалась, и поняла, что педагоги что-то скрывают. СК проводит проверку по факту происшествия. Смену, на которой произошла трагедия, распустили раньше срока, однако сейчас лагерь функционирует.