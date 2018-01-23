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В Нижнем Новгороде избили съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской

Сегодня, 13:42

В Нижнем Новгороде съемочная группа проекта «Ревизорро» во главе с Настасьей Самбурской подверглись нападению. Повар кафе «Нептун» избил операторов и обещал всех зарезать. Перепуганную актрису сотрудники заведения спрятали в подсобке.

Проверка кухни в нижегородском кафе могла печально закончиться для журналистов проекта «Ревизорро». Взбешенный осмотром его владений повар не стал сдерживать эмоций, а сразу перешел к агрессивным действиям. Мужчина набросился на операторов, нанося удары, при этом выкрикивая угрозу взять нож и всех зарезать. Участники съемочной группы с трудом отбились от дебошира.

Насмерть перепуганную Самбурскую работницы кафе проводили в подсобное помещение, чтобы спрятать от коллеги, который действительно мог избить актрису. Пока неизвестны правовые последствия нападения на съемочную группу.

Между тем, телевизионный проект «Ревизорро» авторы обещают вывести на новый уровень. Предполагается, что проверки телевизионщиков могут стать поводом для закрытия заведений, которые не соответствуют принятым нормам.


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