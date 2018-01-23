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Мошенник выманил из жительницы Брянска 48 тысяч за "раскрутку" бизнеса

Сегодня, 13:11

Мощенник выманил у жительницы Брянска 48 тысяч рублей за обещание "раскрутить" быстро ее бизнес. Теперь по данному делу проходит следствие.

В Брянской области суд рассматрит дело о мошенничестве, которое совершено в отношении местной жительницы. По словам пострадавшей, мошенник связался с ней в социальных сетях и предложил свои услуги по быстрой раскрутке бизнеса. За такую помощь мужчина потребовал вознаграждение в размере 48 тысяч рублей. Не получив обещаной услуги, пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

В ходе следствия установлено, что женщина хотела раскрутить в сети свою группу по продаже одежды. Для подтверждения своих действий мошенник пересылал своей жертве фотографии документов, которые подтверждали его переговоры с официальными ведомствами. Следователи установили, что все документы оказались фальшивыми. После окончания следствия дело передадут в суд.

Мошеннику грозит срок до пяти лет за свои действия. Сейчас проверяется его причястность к другим подобным эпизодам. Сотрудники полиции в очередной раз просят людей не быть такими доверчивыми, особенно в случаях, когда дело качается денег. Согласно статистике, подобные правонарушения очень распространены.


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