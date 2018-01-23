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Муж облил жену бензином и хотел поджечь во Владимирской области

Сегодня, 12:58

Девочка 11 лет позвонила в полицию в начале января этого года. В результате разговора ребенок рассказал о том, что отец облил маму бензином и собирается ее поджечь. Информацию о ситуации прокомментировали в УМВД России по Владимирской области.

Участковый посёлка Мстера Вязниковского района Владимирской области рассказал о муже, который пытался сжечь свою жену. Эту информацию подтвердили на сайте правоохранительных органов. Предотвратить совершение преступления помогли полицейские, которые быстро отреагировали на сообщение 11-летней девочки, родители которой устроили разборки.

Мужчина находится под наблюдением, а здоровью женщины угрозы нет. «Поджигателю» грозит уголовное наказание в ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Информацию предоставила УМВД России по области.


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