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В Грозном двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа

Сегодня, 12:01

В спальном районе Грозного воскресным днем произошло чрезвычайное происшествие. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа и с многочисленными травмами был доставлен в реанимационное отделение больницы.

Сообщается, что несколько жителей многоэтажного дома в Грозном стали очевидцами падения мальчика из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ими же была вызвана бригада скорой помощи. Ребенка оперативно доставили в реанимационное отделение больницы, где врачи начали борьбу за его жизнь. Тогда же были уведомлены и правоохранительные органы.

Прокуратура Чечни проводит проверку обстоятельств, которые привели к падению ребенка из окна многоэтажного дома. Проверяется образ жизни и социальное положение родителей, допустивших несчастный случай со своим сыном. Проводится опрос соседей, а также знакомых семьи. Также к проверке привлечены сотрудники социального ведомства.


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