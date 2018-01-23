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В Москве при загадочных обстоятельствах умерла целая семья

Сегодня, 11:45

Целая семья умерла при загадочных обстоятельствах. Трагедия произошла в Москве.

Сотрудники московской полиции расследуют дело, которое касается гибели целой семьи: мать и отец в возрате 61 года, сын – 30 лет. Трагедия произошла в квартире, которая расположенна по улице Грина.

После проведения всех необходимых экспертиз установлено, что смерти наступили в течение трех дней. Причины смерти пока не оглашаются, известно, что признаков насилия на телах умерших нет.

В ходе следствия появилась версия о том, что семью могли отравить из-за квартиры. Данная информация проверяется сотрудниками следственного комитета. Такой случай очень резонансный. Соседи сообщают, что семья вела спокойный образ жизни, подозрительные люди к ним не приходили.

Установлено, что наследников данной жилплощади нет. В квартире признаков кражи не обнаружено.


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