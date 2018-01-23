В Смоленске из автомобиля на ходу выпал ребенок

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Чрезвычайное происшествие произошло на дороге в Смоленске. Прямо на ходу из автомобиля выпал ребенок.

В социальных сетях Смоленска и на городских форумах появилась информация о том, что на одной из дорог города произошло чрезвычайное происшествие. Очевидчы смогли снять его и выложить в сеть. Сообщается, что из одного из автомобилей на ходу выпал мальчик, который чуть не погиб под колесами транспортного средства, которое проезжало рядом.

Сообщается, что малыш выпал из автомобиля «Лада Гранта» серебристого цвета. Водитель авто, под колеса которому выпал мальчик, сообщала, что боится даже представить, что могло бы произойти, если бы она ехала быстрее.

Свидетели инцидента сообщили, что из остановившихся авто повыскакивали люди, которые начали успокаивать плачущего ребенка. Непонятна окружающим была только реакция отца выпавшего мальчика. Он подошел к сыну и сразу начал ругать его за то, тот не может сидеть на месте спокойно. Многие свидетели заподозрили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Один из свидетелей даного происшествия сообщил в сети, что решил проехаться за водителем до самого его дома. Такая необходимость возникла с целью безопасности ребенка.