VistaNews.ru


В Смоленске из автомобиля на ходу выпал ребенок

Сегодня, 11:10

Чрезвычайное происшествие произошло на дороге в Смоленске. Прямо на ходу из автомобиля выпал ребенок.

В социальных сетях Смоленска и на городских форумах появилась информация о том, что на одной из дорог города произошло чрезвычайное происшествие. Очевидчы смогли снять его и выложить в сеть. Сообщается, что из одного из автомобилей на ходу выпал мальчик, который чуть не погиб под колесами транспортного средства, которое проезжало рядом.

Сообщается, что малыш выпал из автомобиля «Лада Гранта» серебристого цвета. Водитель авто, под колеса которому выпал мальчик, сообщала, что боится даже представить, что могло бы произойти, если бы она ехала быстрее.

Свидетели инцидента сообщили, что из остановившихся авто повыскакивали люди, которые начали успокаивать плачущего ребенка. Непонятна окружающим была только реакция отца выпавшего мальчика. Он подошел к сыну и сразу начал ругать его за то, тот не может сидеть на месте спокойно. Многие свидетели заподозрили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Один из свидетелей даного происшествия сообщил в сети, что решил проехаться за водителем до самого его дома. Такая необходимость возникла с целью безопасности ребенка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.