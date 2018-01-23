В Кургане пьяный пассажир лишился глаза после драки с таксистом

Сегодня, 10:28

Пьяный пассажир стал инвалидом после поездки в такси. Мировой суд Кургана признал виновным водителя такси, который превышая меры самообороны, стал причиной удаления глаза у пострадавшего. Виновный 9 месяцев проведет в тюрьме и выплатит 100 тыс. рублей пострадавшему.

В Кургане пришло к концу рассмотрение дела по факту драки двух человек с принесением тяжкого вреда здоровью одному из драчунов. Так, следствием установлено, что 32-летний водитель в результате превышения мер самообороны стал виновником удаления очного яблока пострадавшего. По версии мужчины, он оборонялся от неадекватного пассажира, который препятствовал ведению транспортного средства, после наотмашь ударил пару раз дебошира. Эти действия стали роковыми.

Не смотря на то, что подозреваемый остановил авто и вызвал полицию на место событий ему присудили 9 месяцев тюремного заключения. Также на него положена обязанность выплатить 100 тыс. рублей пострадавшей стороне.