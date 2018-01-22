Мир в шоке от массового изнасилования лошадей в США

Вчера, 22:45

54-летний американец-пенсионер на протяжении 35 лет насиловал парнокопытных. В частности, лошадей и пони. Несмотря на многочисленные жалобы от хозяев животных, мужчине удалось избежать тюрьмы.

Ориентируясь на данные, опубликованные в средствах массовой информации, становиться известно, что мужчина пробирался в чужие сараи и подобные помещения с животными. После окончания полового акта пенсионер калечил и убивал животных. Однажды он изнасиловал беременную кобылу, а в сарае, где происходило соитие были установлены камеры. Хозяин лошади ужаснулся, увидев данные кадры. Затем немедленно подал в полицию.

Насильник-зоофил был задержан сотрудниками правоохранительнных органов. Напоминаем, что ранее этот мужчина был замечен в похожих делах, но наказания за них не понес.