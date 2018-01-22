В старшей школе Техаса произошла стрельба

Вчера, 20:16

В американском городе Итали, штата Техас, ученик старшей школы устроил стрельбу. В результате был задержан 16-летний ученик, который ранил двух человек и пытался скрыться с места происшествия.

Старшая школа городка Итали, штата Техас, пострадала от вооруженного нападения несовершеннолетнего юноши. Известно, что виновник несанкционированной стрельбы 16-летний юноша принес в учебное заведение огнестрельное оружие в 08:00 и совершил ранение двух человек. Раненным оказана медицинская помощь, а нарушителя задержали по горячим следам правоохранители.