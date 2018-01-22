В Магнитогорске лошадь протаранила два автомобиля

Вчера, 20:23

В Магнитогорске лошадь, протаранив два авто на перекрёстке, серьёзно повредила их. Помимо того, под «раздачу» животного едва не попал и пешеход.

После атаки лошадь ускакал в неустановленном направлении. Кому принадлежало «взбесившееся» животное, пока также неизвестно.

Инцидент в Магнитогорске случился в самом центре города. Бесхозное животное, буквально, вылетело на территорию проезжей части. После того, как оно повредило две машины, стоящие на перекрёстке, лошадь предпочла скрыться на полном скаку с места устроенного ею ДТП.

В Сети уже доступно видео данного события. Подобные ДТП относятся к необычным, поэтому их охотно просматривают многие пользователи интернета.

Инцидент с лошадью в Магнитогорске произошёл в тёмное время суток, там, где проспект Ленина пересекается с улицей Бориса Ручьёва.

Лошадь проигнорировала запрещающие сигналы, которые подавал участникам движения светофор, и выбежала прямо на проезжую часть.

Когда произошло столкновение животного с двумя автомобилями, оно предпочло далее бежать по тротуару. Там под копытами коня едва не оказался пешеход. К счастью для него, он успел уклониться от столкновения.

До настоящего времени нет информации о хозяине животного и о том, удалось ли поймать эту лошадь.