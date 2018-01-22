На Кубе умер мальчик после удаления опухоли на лице

Вчера, 20:13

Подросток с 4,5 кг опухолью на лице должен был быть прооперированным. После вмешания хирургов он скончался от удушья.

Сообщается о том, что подростку было 14 лет. Еще при рождении врачи поставили ему диагноз - полиостотическая фиброзная дисплазия. Пару лет назад опухоль начала развиваться и стала весить уже 4,5 килограмов.

Американский хирург, специализировавшийся на данного рода операциях назначил дату - 12 января. Он также предупредил родителей о том, что есть риск летального исхода, подросток мог умереть от удушья.

Операция длилась 12 часов, а спустя пару дней состояние мальчика ухудшилось, у него отказали почки, 19 января его не стало.