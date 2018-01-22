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"Привет, Антон": В Сети обсуждают видео скандального розыгрыша квартиры в Новосибирске

Вчера, 19:53

Скандальный розыгрыш квартиры в Новосибирске получил огласку в Сети. На опубликованном видео видно, как организаторы «случайного» выбора победителя выдали свои махинации на всеобщее обозрение.

Недавно в Новосибирске проводился розыгрыш квартиры. Мероприятие состоялось в стенах одного из торговых центров города, свидетелями стали многие горожане. Один из присутствующих снял все происходящее на видео. Посетителей поразило то, что ведущий процесса, все вроде бы делал правильно, непринужденно, но когда вытянул из барабана заветный номер будущего владельца подаренной недвижимости, дальнейшие события насторожили окружающих.

Парень позвонил по указанному номеру и обратился к абоненту по имени. Для некоторых это обстоятельство не придало подозрений, но большинство посетили сомнения о том, что все было решено заранее. Видео получило огласку в социальной сети, и теперь пользователи обсуждают все подробности розыгрыша.


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