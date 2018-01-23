Сегодня, 00:45

Украинский учёный попытался сбежать в Иран с секретными данными. Они касаются параметров гидроакустики флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного».

Сообщение об этом сделано пресс-службой областной киевской прокуратуры. Согласно информации, старший научный сотрудник одного из НИИ Украины сделал попытку вывоза в Иран на флэшке информации, относящейся к военной тайне.

Проинформировано, что учёный в возрасте 55 лет пытался пронести военную тайну через аэропорт Борисполя. Предположительно, он намеревался доставить эту информацию в Иран.

Как его удалось «вычислить», не сообщается. Также не известно, почему гидроакустика «Сагайдачного», спущенная на воду ещё во времена СССР, могла так заинтересовать иранцев. Современные корабли располагают намного более совершенными системами.

Некоторые скептики уже отмечают в Сетях, возможно, таким способом украинские спецслужбы намерены доказывать свою «полезность». Насколько ценной и актуальной была информация, содержащаяся на флэшке, не сообщается.