В Калининграде врачи выплатят пациентке 500 тысяч за неверный диагноз

Вчера, 19:04

Жительница Калининграда сумела отсудить моральную компенсацию у докторов за неправильно установленный диагноз. Сумма, которую выплатят женщине, составила 500 тысяч рублей.

Женщина из Калининграда пожаловалась в местную больницу в 2014 году на боль в горле, хрипоту в голосе, а также незначительный дискомфорт в подчелюстной области. После консультации лор-специалиста, ей было назначено лечение, которое не дало положительной динамики. После обследования в другой городской больнице пациентку направили к неврологу, который увидел в больной признаки своего профиля и также начал ее лечить в этом направлении. Целый год женщину мучили процедурами, уколами, лекарствами, но заболевание не исчезало.

После этого, она вынуждена была обратиться в Петербург к докторам. После осмотра и консультации ей сказали диагноз. Оказывается, причиной неудобства оказалась онкология гортани. Немедленно была проведена операция по удалению опухоли. Теперь женщина обратилась в суд с требованием возместить моральный ущерб, компенсацию за расходы на лекарства и дорогу. В итоге иск был удовлетворен полностью и теперь доктора двух больниц выплатят 500 тысяч рублей.