Вчера, 18:45

Психологи успокаивают сестру и брата детей, заживо сгоревших под Омском. Сотрудник регионального Министерства образования зявляет, что с детьми работают специалисты.

По причине благоприятного стечения обстоятельств школьница Тарского колледжа и ученик Петропавловской школы отсутствовали дома в тот роковой час. В информативном агентстве уточняют, что самую старшую дочь семьи, которая совсем недавно отметила восемнадцатилетие, уже не воспитывали в семье и она жила отдельно в общежитии Тарского колледжа.

Она приехала на практику на каникулы. Сотрудник Министерства подчёркивает, приёмная семья имела хорошие отзывы в свою сторону от других людей. Начиная с 2007 года воспитала много детей. Стало известно, что сегодня в посёлке Седельниково в одном из домов в ходе пожара погибло пятеро детей. Их приёмной матери удалось спастись за её жизнь борются в больнице.