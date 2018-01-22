VistaNews.ru


Психологи успокаивают сестру и брата детей, заживо сгоревших под Омском

Вчера, 18:45

Психологи успокаивают сестру и брата детей, заживо сгоревших под Омском. Сотрудник регионального Министерства образования зявляет, что с детьми работают специалисты.

По причине благоприятного стечения обстоятельств школьница Тарского колледжа и ученик Петропавловской школы отсутствовали дома в тот роковой час. В информативном агентстве уточняют, что самую старшую дочь семьи, которая совсем недавно отметила восемнадцатилетие, уже не воспитывали в семье и она жила отдельно в общежитии Тарского колледжа.

Она приехала на практику на каникулы. Сотрудник Министерства подчёркивает, приёмная семья имела хорошие отзывы в свою сторону от других людей. Начиная с 2007 года воспитала много детей. Стало известно, что сегодня в посёлке Седельниково в одном из домов в ходе пожара погибло пятеро детей. Их приёмной матери удалось спастись за её жизнь борются в больнице.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.