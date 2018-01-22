В Нальчике «Ока» эволюционировала в «ДПС»

Вчера, 18:51

В Нальчике был замечен автомобиль «Ока» с надписью «ДПС». Эволюционная машина стала популярной благодаря комплектации и внешнему виду. Пользователи соцсетей положительно оценили переделку жителя Нальчика.

По дорогам Нальчика теперь можно встретить вместо привычного автомобиля «ДПС» настоящую подделку. Дело в том, что житель Нальчика смог воссоздать патрульный автомобиль, используя «Оку». Так, на крыше авто были установлены колонки, которые усиливали звук полицейской сирены. На боку машины видна надпись «ДПС».

В комплекте к машине прилагается тематическая фуражка. Видео понравилось местным жителям. Также пришелся по вкусу и экипировочный стиль. В соцсетях ролик активно набирает «лайки» и комментарии. Например: «Всё, вам крышка, нарушитель. Теперь держитесь» или «Кто, если не мы!».