VistaNews.ru


В Нальчике «Ока» эволюционировала в «ДПС»

Вчера, 18:51

В Нальчике был замечен автомобиль «Ока» с надписью «ДПС». Эволюционная машина стала популярной благодаря комплектации и внешнему виду. Пользователи соцсетей положительно оценили переделку жителя Нальчика.

По дорогам Нальчика теперь можно встретить вместо привычного автомобиля «ДПС» настоящую подделку. Дело в том, что житель Нальчика смог воссоздать патрульный автомобиль, используя «Оку». Так, на крыше авто были установлены колонки, которые усиливали звук полицейской сирены. На боку машины видна надпись «ДПС».

В комплекте к машине прилагается тематическая фуражка. Видео понравилось местным жителям. Также пришелся по вкусу и экипировочный стиль. В соцсетях ролик активно набирает «лайки» и комментарии. Например: «Всё, вам крышка, нарушитель. Теперь держитесь» или «Кто, если не мы!».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.