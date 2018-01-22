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В Брянске обиженные жильцы дома забросали автомобиль хама

Вчера, 18:41

В Брянске некоторые обиженные жильцы нашли способ необычной мести одному из автовладельцев города. Они просто забросали его автомобиль мусором, показывая свое недовольство его постоянными нарушениями парковки возле дома.

Фото автомобиля, который был засыпан мусором, появились в социальной сети 22 января. Именно таким образом, жители одного дома в Брянске решили отомстить владельцу транспортного средства за его регулярные нарушения. По описанию обозревателей, автомобиль часто мог быть припаркован с неудобством для других автовладельцев.

На многие замечания мужчина просто не реагировал, иногда даже отвечал по-хамски. Чтобы окончательно до него "дошло", люди были вынуждены применить крайние меры. На выложенных фотоснимках видно, что автомобиль припаркован недалеко от мусорных баков, поэтому к ним не можно подъехать спец техническому транспорту. Но многие возразили, что сами емкости неполные, и вероятно, мужчина оставил транспорт ненадолго.


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