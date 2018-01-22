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В Белгородской области бешенная собака покусала 17 человек

Вчера, 17:58

В Белгородской области пес, больной бешенством, атаковал граждан. Пострадали 17 человек, из которых девятеро детей разного возраста.

В населенном пункте Шебекино бродячий пес, который был болен бешенством, атаковал мирных жителей. По данным Россельхознадзора, от зубов животного пострадали 17 человек, в том числе и 9 детей разного возраста. Обитала собака в районе улицы 50 лет Октября. В итоге животное было ликвидировано сотрудниками ветеринарной службы.

Труп пса был отправлен в областную лабораторию Белгорода на экспертизу. После проведенных анализов, предполагаемый ранее диагноз бешенства специалисты полностью подтвердили. Пострадавшие от нападения собаки люди прошли вакцинацию и находятся под строгим наблюдением участкового доктора. Специалисты Россельхознадзора фиксируют не единственный случай в регионе вспышек бешенства среди бродячих животных в последнее время.


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