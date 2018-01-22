Вчера, 17:54

В ХМАО около больницы насмерть замёрз мужчина. Инцидент произошёл в Нефтеюганске.

В сообщении регионального СК РФ указывается, что территория, на которой скончался мужчина, относится в медицинскому учреждению. Тело покойного нашли ещё в субботу 20 января. Правоохранители быстро установили личность мужчины. Им оказался 33-летний местный житель. Что стало точной причиной смерти, установят судмедэксперты. По предварительной версии, мужчина умер из-за переохлаждения. Сейчас в ведомстве организовали дополнительную проверку по факту инцидента.

Отмечается, что в тот день в Нефтеюганске был 37-градусный мороз.