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Сержант полиции Петербурга Белова уволена из-за видео в ночном клубе

Вчера, 17:47

Youtube пополнился еще одной «звездой». Стало известно, что пьяная дебоширка из ресторана «Такао» на проспекте Славы действительно сотрудница полиции Петербурга. Однако от сегодня это не так. Барышня уволена из органов после слитого в сеть видео с демонстрацией ею «корочки».

Бывший сержант полиции Питера ищет новое место трудоустройства. Причиной стало неподобающее поведение девушки, которая «похвасталась корочкой» в ночном клубе. Девушка пыталась рассказать администрации ресторана «Такао», что она и ее компания адекватные и трезвые посетители. После неудачных попыток договориться, предъявила свои документы.

 

Факт увольнения описан руководством как проступок, порочащий честь сотрудника, за что Белова, помощник оперативного дежурного дежурной части 14-го отдела УМВД Фрунзенского района, уволена приказом от 17 января. Видео с «корочкой» набрало более 105 тыс. просмотров, более 80 комментариев оценивают ее поведение, как негативное.


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