В Самаре женщина родила прямо в поезде на вокзале

Вчера, 17:32

В Самаре женщина родила прямо в поезде, который находился в это время на городском железнодорожном вокзале.

В сообщении указывается, что у женщины начались схватки в ночь на 22 января прямо в ж/д составе. Она направлялась со своим 4-летним сыном в Краснодарский край, чтобы оформить там постоянное место жительства. Проводники и другие сотрудники железной дороги помогли 23-летней девушке родить прямо в поезде. Отмечается, что всё прошло без происшествий, и ребёнок родился здоровым. Сейчас молодая роженица вместе со своим новорождённым находится в местном медицинском учреждении, а её 4-летнего сына временно оформили в приют. Врачи оценивают их состояние как стабильное. В дополнительной помощи они не нуждаются. Уже в ближайшее время из Краснодарского края приедут её родственники, чтобы помочь ей добраться на новое место жительства.