В Подмосковье полуторамесячная девочка умерла в своей кроватке

Вчера, 17:21

В Подмосковье полуторамесячная девочка умерла в своей собственной кроватке. По данному делу начата проверка.

Трагедия произошла в Краснознаменске. Известно, что в субботу молодая мама уложила свою полуторамесячную дочку спать в детскую кроватку. Проснувшись утром в воскресенье, женщина обнаружила тело своей девочки без признаков жизни. Причину гибели ребенка пока не удалось установить.

С целью восстановить все обстоятельства гибели, тело девочки было доставлено судмедэкспертам для проведения экспертизы. Расследованием дела занимаются следователи СКР по Московской области.