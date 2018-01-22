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В Подмосковье полуторамесячная девочка умерла в своей кроватке

Вчера, 17:21

В Подмосковье полуторамесячная девочка умерла в своей собственной кроватке. По данному делу начата проверка.

Трагедия произошла в Краснознаменске. Известно, что в субботу молодая мама уложила свою полуторамесячную дочку спать в детскую кроватку. Проснувшись утром в воскресенье, женщина обнаружила тело своей девочки без признаков жизни. Причину гибели ребенка пока не удалось установить.

С целью восстановить все обстоятельства гибели, тело девочки было доставлено судмедэкспертам для проведения экспертизы. Расследованием дела занимаются следователи СКР по Московской области.


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