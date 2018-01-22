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В Орле эвакуировали детей из школы из-за перцового газа

Сегодня, 14:55

Утром 20 января в школе №37 города Орел произошел инцидент с применением перцового баллончика, вследствие чего все учащиеся учебного заведения были срочно эвакуированы. Информация просочилась в сеть "ВКонтакте".

По предварительной информации, в минувшую субботу в здании образовательного учреждения №37 произошла ссора между двумя учащимися старших классов. В ходе конфликта один из них распылил перцовый газ из баллончика. Спустя время другие ученики обратились к педагогам с жалобами на кашель и боль в горле. В 8 утра детей срочно эвакуировали из здания, а само помещение начали проветривать. Уже спустя час дети снова сели за парты и продолжили заниматься в обычном режиме.
Депутат городского совета Евгений Косогов заявил, что данное происшествие случилось из-за недобросовестной работы школьной охраны и отсутствия турникетов в учебном заведении.


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