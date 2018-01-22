50% молока в детсадах и школах Крыма инфицировано

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Половина молока в детсадах и школах Крыма оказалась инфицированной. Об этом сообщил Валерий Иванов, возглавляющий республиканский Госкомветеринарии.

Именно такие данные показала масштабная экспертиза данного продукта, проведённая возглавляемым им ведомством. Он посетовал, что подобные исследования являются недешёвыми мероприятиями.

Общее количество отобранных проб в различных крымских районах и городах, составило 140 единиц. Все они были из детских учреждений, в каждом из которых брали по одной или две пробы.

В 68 случаях оказалось, что молоко было инфицировано растительными жирами. В лучшем случае это было пальмовое масло. Если подобное творится в детских заведениях, сказал Иванов, можно представить, что содержится в данном продукте, продаваемом на территории подземных переходов.

Чиновник задаётся вопросом, кто и откуда ввозит подобные добавки, где они хранятся и каков при этом температурный режим.

Он уверен, что некоторое время человеческий иммунитет способен бороться с подобным явлением. Однако, рисковать здоровьем, всё же, не стоит.

Иванов проинформировал, после установления подобных фактов, вся партия поступившего молока изымается. Сведения о них передаются специалистам прокуратуры и Роспотребнадзора. Также действует система штрафов. В тоже время, судя по данным последних экспертиз, всё это не вполне эффективно.