В Верхних Печерах нижегородцы жалуются на вонь от фекалий

Сегодня, 14:03

Нижегородцы жалуются на вонь от фекалий. В число обеспокоенных жителей попали граждане из Верхних Печер и Афонино. Информация по случаю находится на сайте экологической диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области.

Жители домов №№ 180-199 на ул. Родионова Нижегородского района длительное время ощущают резкий и неприятный запах. В воздухе присутствует вонь от фекалий, канализационных стоков и сероводорода.

С информацией о жалобах людей с Верхних Печер и Афонино осведомлены чиновники и профильные ведомства, поскольку разяснения по случаю находятся в доступе пользователей сайт экодиспетчерской службы минэкологии Нижегородской области. Информацию проверяют профильные органы.