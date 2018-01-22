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В Верхних Печерах нижегородцы жалуются на вонь от фекалий

Сегодня, 14:03

Нижегородцы жалуются на вонь от фекалий. В число обеспокоенных жителей попали граждане из Верхних Печер и Афонино. Информация по случаю находится на сайте экологической диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области.

Жители домов №№ 180-199 на ул. Родионова Нижегородского района длительное время ощущают резкий и неприятный запах. В воздухе присутствует вонь от фекалий, канализационных стоков и сероводорода.

С информацией о жалобах людей с Верхних Печер и Афонино осведомлены чиновники и профильные ведомства, поскольку разяснения по случаю находятся в доступе пользователей сайт экодиспетчерской службы минэкологии Нижегородской области. Информацию проверяют профильные органы.


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