Тараканы и грызуны найдены на красноярском школьном комбинате питания

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Роспотребнадзор уличил красноярский школьный комбинат питания в несоответствии нормам. Согласно информации ведомства, в помещениях заведения обитают тараканы, грызуны, бабочницы. Присутствует захламленность, антисанитария и отсутствие правильного соседства, как продуктов, так и тары.

Тараканы, грызуны, бабочницы стали неприятным сюрпризом для проверяющих из Роспотребнадзора. Эту «живность» обнаружили на красноярском школьном комбинате питания. Также в ведомстве сообщили о ряде нарушений. Так, была захламлены помещения производства пустой тарой, которая препятствует работе персонала. Мусорные контейнеры установлены с нарушениями, поскольку расположены очень близко к площадке приему продуктов питания.

Комиссия не смогла найти сетки, решетки, которые преграждают миграции «животных» и насекомых в цеха к продуктам. Обратили внимание проверяющие на выбоины, наличие щелей, зазоров межплиточных швов в цехах и подсобках. За все нарушения санитарных норм заведено два уголовных дела. Одно на предприятие (штраф до 60 тыс. рублей), другое на управляющего комбината (штраф до 20 тыс. рублей).