Сегодня, 13:30

В Курганской области жителей напугал «маньяк», наблюдающий за детьми на игровой площадке около одной из школ. Инцидент произошёл в Шадринске.

Местные жители начали распространять сообщения в местных пабликах соцсети «ВКонтакте» о «маньяке», который пристально наблюдает за детьми около одной из школ. Указывается, что обеспокоенные горожане уже обратились в правоохранительные органы. В МВД пообещали провести проверку. Сейчас силовики пытаются установить личность мужчины, а также его местонахождение.

Интересно, что в органы поступило ещё одно обращение. В нём сказано, что недавно из тюрьмы вышел другой мужчина, который отсидел срок за насилие над несовершеннолетними. Горожане переживают, что он снова может вернуться к своей преступной деятельности. В свою очередь в МВД заявили, что держат ситуацию на контроле, а никаких криминальных ситуаций пока что официально не зафиксировано.