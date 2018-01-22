Камчатский слесарь пришел в кафе с пистолетом в кармане

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Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю информирует о задержании ранее судимого мужчины, который посетил кафе с пистолетом в кармане. Информацию об инциденте сообщили очевидцы, которые видели падение оружия у слесаря марки Макарова (МР-371).

Стало известно, что сотрудники полиции задержали мужчину с наличием огнестрельного оружия в кармане. Подозреваемый в нарушении ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей» находится под стражей. По предварительным данным, нарушитель принес сигнальный пистолет Макарова (МР-371) и 4 патрона в общественное заведение, где выронил боевую единицу на пол.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Если вину подозреваемого гражданина докажут, ему грозит лишение свободы до 5 лет.