VistaNews.ru


Врачи в Узбекистане нашли в теле годовалого ребёнка 16 швейных игл

Сегодня, 13:14

Врачи в Узбекистане нашли в теле годовалого ребёнка 16 швейных игл. Инцидент произошёл в Ташкенте.

В сообщении указано, что опытные хирурги извлекали посторонние предметы на протяжении 9 часов. Сейчас состояние малыша оценивается как крайне тяжёлое, он находится в реанимационном отделении местного медицинского учреждения. Всё началось с того, что у годовалого ребёнка начались проблемы с мочеиспусканием. Его мать сразу же обратилась к детскому урологу. При этом у малыша уже поднялась высокая температура. Ему сразу же назначили рентген, благодаря которому и удалось выявить металлические острые предметы внутри его тела.

Профессор Хабибулла Акилов абсолютно уверен в том, что ребёнок не мог самостоятельно проглотить 16 швейных игл. Из этого следует, что кто-то собственноручно вставил их в малыша, или заставил его их съесть.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.