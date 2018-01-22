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Врачи в Узбекистане нашли в теле годовалого ребёнка 16 швейных игл. Инцидент произошёл в Ташкенте.

В сообщении указано, что опытные хирурги извлекали посторонние предметы на протяжении 9 часов. Сейчас состояние малыша оценивается как крайне тяжёлое, он находится в реанимационном отделении местного медицинского учреждения. Всё началось с того, что у годовалого ребёнка начались проблемы с мочеиспусканием. Его мать сразу же обратилась к детскому урологу. При этом у малыша уже поднялась высокая температура. Ему сразу же назначили рентген, благодаря которому и удалось выявить металлические острые предметы внутри его тела.

Профессор Хабибулла Акилов абсолютно уверен в том, что ребёнок не мог самостоятельно проглотить 16 швейных игл. Из этого следует, что кто-то собственноручно вставил их в малыша, или заставил его их съесть.