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В Воронеже сняли на видео экстремальную забаву детей

Сегодня, 12:59

В социальных сетях Воронежа было опубликовано видео, на котором двое детей едут на санках, прикрепленных к легковому авто.

В воронежском Тепличном дети придумали себе интересную забаву, но в тоже время скользкую и экстремальную. На видеозаписи, которая просочилась в соцсети, можно наблюдать, как по улице проезжает легковая машина, а к ней прикреплены санки, на которых себя достаточно удобно чувствуют двое юных "гонщиков".

Автор ролика заметил, что вслед за этим кортежем движется карета скорой помощи. Однако было ли это совпадением или же за детьми специально следили, пока неизвестно.
Пользователи в целом положительно отреагировали на данные маневры, отметив, что когда еще можно так покататься, как не в зимний период.


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