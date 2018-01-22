В Калуге таксист обобрал клиента на 167 тысяч рублей

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В Калуге таксист обобрал своего клиента, решившего покататься по барам, на 167 тыс. рублей. В полицию мужчина обратился 22 января, когда обнаружил исчезновение денег.

Это случилось накануне вечером. Мужчина решил хорошо провести вечер выходного дня, посетив калужские бары. Поскольку он был «навеселе», вызвал для поездки такси.

Он договорился с водителем, чтобы тот подвозил его до нескольких баров, дожидаясь пока клиент находится в них. Так и произошло. Такси доставляло его до нескольких вечерних питейных заведений Калуги.

Когда пришла пора возвращаться домой и рассчитываться с водителем, уже изрядно пьяный пассажир обнаружил, что прогулял все наличные деньги.

Тогда он достал банковскую карточку и отдал её водителю, сказав, чтобы тот сам снял с неё требуемую сумму. ПИН-код он также ему сообщил. Таксист оценил свои услуги в 167 тыс. рублей, о чём клиенту, естественно, не сообщил, а просто подвёз до дома, вернув карточку.

Лишь на следующий день «гуляка» обнаружил, что со счёта «ушла» чрезмерно большая сумма. Он немедленно обратился к правоохранителям, которые задержали водителя. Ему грозит 5-летний срок.

Таксисты, уже прокомментировавшие данный случай, информируют, стоимость подобных «покатушек» не может превышать 25 тыс. рублей. Если не ехать до Владивостока, пошутили они.