VistaNews.ru


Мужчину насмерть привалило собственным авто в гараже Архангельска

Сегодня, 12:53

В субботу, 20 января, в Архангельске зарегистрировали смерть мужчины от собственного авто. Инцидент произошел в гараже, по информации пресс-службы СК РФ. По версии следствия, погибший поставил авто на брусья для ремонта, после залез под машину, которая и стала причиной смерти 34-летнего мужчины.

В Архангельске произошло ЧП. Мужчина в ходе ремонта собственного легкового автомобиля умер. Причиной гибели стало падение с брусьев машины на мужчину, находящегося под средством передвижения.

В результате тяжелого давления авто пострадавший скончался на месте инцидента. Информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов. Данный о ситуации официально зарегистрированы в СК РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.