Мужчину насмерть привалило собственным авто в гараже Архангельска

Сегодня, 12:53

В субботу, 20 января, в Архангельске зарегистрировали смерть мужчины от собственного авто. Инцидент произошел в гараже, по информации пресс-службы СК РФ. По версии следствия, погибший поставил авто на брусья для ремонта, после залез под машину, которая и стала причиной смерти 34-летнего мужчины.

В Архангельске произошло ЧП. Мужчина в ходе ремонта собственного легкового автомобиля умер. Причиной гибели стало падение с брусьев машины на мужчину, находящегося под средством передвижения.

В результате тяжелого давления авто пострадавший скончался на месте инцидента. Информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов. Данный о ситуации официально зарегистрированы в СК РФ.