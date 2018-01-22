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В Алтайском крае насмерть замёрзла бабушка с внуком

Сегодня, 12:29

В Алтайском крае насмерть замёрзла бабушка и её внук. Инцидент произошёл в Бийске.

В сообщении указано, что тела умерших обнаружили вчера. Жертвами сильных морозов стала 87-летняя пенсионерка и её 40-летний внук. На место инцидента в скором порядке прибыли сотрудники СК РФ. На трупах не было явных следов насилия. Основной версией является то, что два человека погибли в результате сильного обморожения. По предварительным данным пенсионерка решила отправиться во двор, где ей стало плохо, она потеряла создание и упала. Позже на её поиски отправился внук, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас проверкой ЧП занимаются правоохранители. Им предстоит установить всю хронологию происшествия.


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