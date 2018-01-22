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На Камчатке почтальон разбросала почту в подъезде из-за нападения собак

Сегодня, 12:25

В Петропавловске-Камчатском стая бродячих собак напала на почтальона, разносившего письма и извещения. Вследствие почта была брошена в одном из подъездов района.

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского обнаружила почту на полу в подъезде своего дома, расположенном по улице Моховой. Она опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию с сообщением о находке. Почта была адресована жителям домов по адресам улиц Бийская, Крылова, Арсеньева и другие, которые расположены рядом с Моховой. Изначально ситуация была непонятна. В управление МВД заявлений о нападении на почтальонов не поступало.
Однако спустя время представители местного отделения "Почты России" заявили, что почта была разбросана по подъезду по причине внезапного нападения на почтальона стаи бездомных собак. Когда после случившегося сотрудники вернулись в тот подъезд, писем уже на полу не оказалось. Руководство отделение выражает благодарность жителям, которые нашли письма и просит отнести их в ближайшее почтовое отделение.


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