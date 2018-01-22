VistaNews.ru


В Иркутске 3-летний мальчик гулял по улицам в пижаме морозной ночью

Сегодня, 11:41

В Ново-Ленино Иркутска местные жители обнаружили 3-летнего мальчика, гуляющего по улицам морозной ночью в одной пижаме.

Инцидент произошел ночью в минувшее воскресенье. Местные жители увидели, как по улицам ходит ребенок, а рядом нет никого из взрослых его семьи. При этом он был практически раздетым, в одной лишь пижаме, что вполне могло послужить поводом к тяжелым заболеваниям. Ведь на улице стоял лютый мороз в -38 градусов. Малыш тут же был отведен в полицейское отделение. Как выяснилось позднее, его туда доставил пенсионер, бывший сотрудник МВД.
Утром 22 января сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мать 3-летнего ребенка.
На данный момент следственный комитет Иркутска проводит проверку по данному факту.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.