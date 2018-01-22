В Иркутске 3-летний мальчик гулял по улицам в пижаме морозной ночью

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В Ново-Ленино Иркутска местные жители обнаружили 3-летнего мальчика, гуляющего по улицам морозной ночью в одной пижаме.

Инцидент произошел ночью в минувшее воскресенье. Местные жители увидели, как по улицам ходит ребенок, а рядом нет никого из взрослых его семьи. При этом он был практически раздетым, в одной лишь пижаме, что вполне могло послужить поводом к тяжелым заболеваниям. Ведь на улице стоял лютый мороз в -38 градусов. Малыш тут же был отведен в полицейское отделение. Как выяснилось позднее, его туда доставил пенсионер, бывший сотрудник МВД.

Утром 22 января сотрудникам правоохранительных органов удалось найти мать 3-летнего ребенка.

На данный момент следственный комитет Иркутска проводит проверку по данному факту.