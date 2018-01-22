В Ангарске жительница отсудила у администрации 290 тыс. рублей за нечищеные дороги

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В Ангарске женщина выиграла суд у администрации и получит 290 тыс. рублей за нечищеные в городе дороги. Из-за этого год назад женщина попала в ДТП.

Женщина проезжала на своём авто по Кольскому переулку. Ей не удалось справиться с управлением и она врезалась в здание гаражного бокса.

Дело рассматривалось городским судом Ангарска. Истица представила справки о состоянии дороги, которыми она догадалась запастись.

Ответчик, которым был представитель горадминистрации, не признавал размер иска. Он указывал, что между тем, в каком состоянии была дорога, и размером ущерба отсутствует прямая связь.

Сумма иска, по его мнению, должна быть существенно уменьшена, так как большой размер ущерба вызван также грубой неосторожностью водителя.

По ходатайству обеих сторон провели дополнительную экспертизу. Её данные показали, что автомобиль мог получить данные повреждения при обстоятельствах, указанных ангарчанкой.

Также выступили свидетели, подтвердившие, что дорога в переулке на тот момент не была очищена. На ней произошло образование скользкого снежного наката.

В итоге Фемида обязала администрацию Ангарска выплатить женщине крупную денежную сумму.