В Тюмени семья с ребёнком, жившая в автомобиле, перебралась на автомойку

Сегодня, 10:45

В Тюмени семья с ребёнком, жившая в автомобиле больше месяца, перебралась на автомойку. Родители отказываются от какой-либо помощи соцслужб и правоохранительных органов.

Данная история началась ещё в новогодние праздники. Проживало семейство в машине Mazda, так как отец Давид Бердзинишвили потерял место работы. После того в соцсетях стало известно об их беде, к Давиду и его супруге Татьяне обратилсь работники соцслужб и обычные жители Тюмени. Таким образом бизнесмен Алексей Спинов предложил отцу семейства работу на автомойке, а также проживание в этом же помещении на втором этаже. Супругам сразу понравилось такое предложение и они согласились. Татьяна не сильно расположена общаться с прессой, так как в сети интернет уже довольно много критики полилось в её адрес. В соцсетях её обвиняют в намерении получить деньги или квартиру."Таких как они у нас больше половины страны. Тем более есть автомобиль. Продай его и будут тебе деньги", - комментируют простые граждане. В ходе разговора выяснили, что они жили в своей машине потому что им попросту больше некуда пойти и к не к кому обратиться. Что касается ребёнка, он может заинтересовать нужные социальные службы, так как ночью в машине минусовая температура. На данный момент семье есть где жить. Они временно разместилсь на втором этаже автомойки и пока им всё нравится.