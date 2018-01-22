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В Саратовской области собака застрелила хозяина из охотничьего ружья

Сегодня, 10:19

В Краснокутском районе Саратовской области на охоте собака пристрелила хозяина из его же собственного ружья.

Как сообщают источники, 64-летний уроженец Краснокутского района, приехав в поле с целью поохотиться, выпустил двух собак из своего автомобиля. Они тем временем начали играть на свежем воздухе, что привело к смертельному исходу охотника. Одно из животных случайно наступило на спусковой крючок ружья марки ТОЗ-34, стоящего поблизости, уперевшись в землю прикладом, а дулом направленным на мужчину. Случился выстрел, в результате чего мужчина был ранен в живот.
Охотника срочно доставили в больницу, где спустя почти час он умер.
На данный момент полиция выясняет подробности гибели.


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