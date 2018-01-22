На севере Москвы неизвестные ограбили студентов на 7 млн рублей

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Пресс-служба управления МВД по Москве сообщает об ограблении студентов на сумму 7 млн рублей. Инцидент произошел на севере Москвы. Неизвестные на авто Toyota Land Cruiser закрыли проезд машине Nissan, после избили 3 студентов, ограбили и скрылись.

На севере Москвы неизвестные личности произвели разбойное нападение с целью хищения денежных средств в особо крупных размерах. Информацию сообщает сотрудник пресс-службы столичного управления МВД. Стало известно, что пассажиры автомобиля Toyota Land Cruiser преградили проезд машине Nissan. После вынужденной остановки вывели 3 человек из остановленного авто и совершили разбойное ограбление. В результате незаконных действий студенты, которые находились в Nissan, избиты и ограблены.

Сумма украденных средств равна 7 млн рублей. Драку очевидцы видели в районе улицы 1-я Сестрорецкая. Обстоятельства произошедшего проверяют сотрудники правоохранительных органов.