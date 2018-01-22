В Брянске спасли 13 человек из горящей пятиэтажки

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В минувшее воскресенье в Брянске разгорелся пожар в одном из пятиэтажных домов. Однако спасателям удалось избежать смертей. Ими были спасены 13 человек.

Как известно на данный момент, 21 января в 9 вечера в дежурное отделение поступило сообщение о возгорании в пятиэтажке, которая расположена в микрорайоне "Автозаводец". На место возгорания в срочном порядке выехали три бригады пожарной службы - 12, 13 и 33. Огнем полыхала комната одной из квартир на третьем этаже дома. Спасатели смогли вытащить 13 человек, среди которых двое детей и мужчина пожилого возраста. Помимо этого, были эвакуированы еще 27 жильцов пятиэтажки. Спустя 15 минут после прибытия возгорание было локализовано, а еще через 10 минут его ликвидировали.

На данный момент выясняются причины происшествия.