Жителю Рязани вместо тушёнки продали жир с шерстью

Вчера, 21:15

В Рязани местному жителю продали жир с клочками шерсти вместо тушёнки. Мужчина рассказал о случившемся в одном из городских сообществ в социальных сетях.

Комментируя собственную покупку, горожанин иронично назвал её чудо-тушенкой «высшего сорта». Публикацию он сопроводил снимком той самой банки продукта, где кроме жира и шерсти неизвестного происхождения ничего не оказалось. Производителя мужчина не назвал, но уточнил, что купил недоброкачественный товар в супермаркете «ДА» в центре города, напротив автовокзала. Пользователи местного сегмента соцсетей возмутились качеством реализуемой продукции в сети магазинов.

Ранее мы писали, что в Украине родителям малыша продали детское питание с червями. По словам жителей Львова, в банке с продуктом в момент открытия находился ещё живой паразит.