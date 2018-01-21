В Тульской области из-за ДТП погибли пять человек

Вчера, 20:53

Сегодня, в воскресенье, 21 января в Куркинском районе Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли пять человек.

Два человека пострадали, они получили ранения. Начальник пресс-службы районного УМВД сообщает о том, что в 18:30 поступило сообщение о лобовом столкновении иномарки и грузовика. Также сообщили о том, что пятеро человек погибли, а двое ранены среди которых ребенок.

На данный момент сотрудники полиции разбираются в произошедшем и проводят следственно-оперативные мероприятия.