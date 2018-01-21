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Рейс из Петербурга в Волгоград вынужденно сел в Астрахани

Вчера, 19:59

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Волгоград самолет вынужденно приземлился в Астрахани. Об этом рассказали в компании "Победа", чьей собственностью является лайнер.

Причиной приземления самолета в другом аэропорту являются сложные погодные условия. В Волгограде идет мокрый снег, также на город опустился туман.
Согласно расписанию, борт из Петербурга должен был сесть в Волгограде в четыре часа вечера по московскому времени. Из-за непогоды аэродром закрыт в связи с чисткой взлетно-посадочной полосы. По данным электронного табло астраханского аэропорта, рейс в Волгоград состоится в половине восьмого вечера.
В настоящее время воздушная гавань города-героя функционирует в нормальном режиме, все лайнеры вылетают по расписанию, проводится также регистрация рейсов на обе российские столицы. С прилетом тоже не наблюдается каких-либо сложностей.


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