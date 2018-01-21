В Коми при пожаре в доме погибли два человека

Вчера, 19:53

Антон Ковалишин, представитель ГУ МЧС России по Коми, информирует, что при пожаре в доме погибли два человека, включая малолетнего ребенка. Инцидент зафиксирован в поселке Верхняя Максаковка на улице Красноборской.

По предварительным данным, сегодня, 21 января, в 02:50 поступило заявление о возгорании 4-квартирного дома, расположенного на улице Красноборской. Спустя пять минут пожарные были на месте ЧП, они вытащили из горящей квартиры 6-летнюю и 16-летнюю девочек, но младшая скончалась. Во время ликвидации возгорания представители экстренных служб нашли тело 24-летнего мужчины, другие жильцы спаслись самостоятельно.

По словам экспертов, причиной пожара стало замыкание электропроводки на кухне, тогда огонь отрезал проход, что помешало некоторым выбраться. Полностью огонь специалистам удалось ликвидировать в 06:13.