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В Предгорном районе Ставрополья спасли тонущую лошадь

Вчера, 19:36

Сегодня днем под лед в станице Ессентукской провалилась лошадь. Животное доставали из-под воды спасатели.

Парнокопытное, тонущее в морозной воде, заметили возле конноспортивной школы в Предгорном районе. Свидетели происшествия предприняли попытку самостоятельно достать лошадь, но дело закончилось провалом.
На место инцидента прибыли спасатели. При помощи веревки они подцепили лошадь и смогли вытянуть на поверхность. Все происходящее снималось на видеокамеру. Спустя время ролик разлетелся по социальным сетям и собрал огромное количество положительных комментариев от фолловеров.
Другой инцидент с участием животного произошел в Базарном Карабулаке, где бык забодал пастуха. Зверь сломал ему ребра, также зафиксированы ушиб легкого и пневмоторакс. Мужчину доставили в местную больницу.


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