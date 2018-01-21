В Предгорном районе Ставрополья спасли тонущую лошадь

Вчера, 19:36

Сегодня днем под лед в станице Ессентукской провалилась лошадь. Животное доставали из-под воды спасатели.

Парнокопытное, тонущее в морозной воде, заметили возле конноспортивной школы в Предгорном районе. Свидетели происшествия предприняли попытку самостоятельно достать лошадь, но дело закончилось провалом.

На место инцидента прибыли спасатели. При помощи веревки они подцепили лошадь и смогли вытянуть на поверхность. Все происходящее снималось на видеокамеру. Спустя время ролик разлетелся по социальным сетям и собрал огромное количество положительных комментариев от фолловеров.

Другой инцидент с участием животного произошел в Базарном Карабулаке, где бык забодал пастуха. Зверь сломал ему ребра, также зафиксированы ушиб легкого и пневмоторакс. Мужчину доставили в местную больницу.