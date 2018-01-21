VistaNews.ru


Из-за пожара в Курске эвакуированы десятки людей

Вчера, 19:26

В городе Курск сегодня на Краснополянской улице загорелась одна из квартир на восьмом этаже многоэтажного дома. О данном событии сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций в регионе.

О случившемся пожаре сотрудникам службы МЧС сообщили очевидцы. К моменту прибытия спасательной бригады из окна горевшей квартиры валил дым, а мужчина, житель данной квартиры стоял на балконе и просил о помощи, ведь выбраться самому ему не удавалось.

На место чрезвычайного происшествия были собраны все службы помощи, начиная от пожарных и медиков, заканчивая сотрудниками полиции. Мужчину на балконе спасли и достали его вниз с помощью автолестницы. Жители дома также были эвакуированы.

В связи с высоким уровнем задымления помещений данный пожар было сложно потушить, но сотрудники МЧС профессионально справились с этим происшествием.

Причина пожара устанавливается, сумма ущерба вычисляется.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.