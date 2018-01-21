Из-за пожара в Курске эвакуированы десятки людей

Вчера, 19:26

В городе Курск сегодня на Краснополянской улице загорелась одна из квартир на восьмом этаже многоэтажного дома. О данном событии сообщает пресс-служба ГУ Министерства чрезвычайных ситуаций в регионе.

О случившемся пожаре сотрудникам службы МЧС сообщили очевидцы. К моменту прибытия спасательной бригады из окна горевшей квартиры валил дым, а мужчина, житель данной квартиры стоял на балконе и просил о помощи, ведь выбраться самому ему не удавалось.

На место чрезвычайного происшествия были собраны все службы помощи, начиная от пожарных и медиков, заканчивая сотрудниками полиции. Мужчину на балконе спасли и достали его вниз с помощью автолестницы. Жители дома также были эвакуированы.

В связи с высоким уровнем задымления помещений данный пожар было сложно потушить, но сотрудники МЧС профессионально справились с этим происшествием.

Причина пожара устанавливается, сумма ущерба вычисляется.