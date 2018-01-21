Киев отрицает стрельбу по автобусу в нейтральной зоне Донбасса

Вчера, 19:16

ВСУ не обстреливали автобус в Волновахском районе Донбасса. Инцидент произрошел в нейтральной части Донецкой области.

Киевские силовые структуры сообщают, что обстрел проводился солдатами ДНР. В заявлении пресс-службы ВСУ утверждается, что в результате стрельбы погиб один человек, еще один получил повреждения. В своем сообщении ВСу ссылавются на показания местного населения. Также силовики заметили, что вооруженные силы Украины "строго соблюдают" Минские соглашения, а данный случай призван дискредитировать Киев перед всем миром.

В ДНР, в свою очередь, обвинили в обстреле украинскую сторону. В республике заявили, что именно противник расстрелял автобус возле КПП "Еленовка". Представители ДНР просят ОБСЕ обратить личное внимание на данный эпизод. Примечательным является факт, что ни ВСУ, ни иностранные наблюдатели не зафиксировали убитых людей в зоне произошедшего конфликта.