В Новой Москве спасатели вывели из леса заблудившихся отца и сына

Вчера, 20:23

В пресс-службе московского областного ГУ МЧС РФ сообщают, что в Новой Москве спасатели вывели из лесного массива заблудившихся отца и сына.

В полученной от ведомства информации речь идёт о том, что в 15:26 по московскому времени в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) по Москве поступило заявление. В нём говорилось, что в Троицком административном округе в посёлке Зосимова отец решил сходить со своим взрослым сыном в лес. Но случилось так, что мужчины домой дороги так и не нашли.

Местные работники полиции, столичные спасатели и кинологи приступили к поиску пропавших. Кроме этого, специалисты использовали светозвуковое оповещение.

Спустя немного больше часа, в 16:54, мужчину и его сына нашли. Спасатели помогли им выбраться из лесного массива и передали сотрудникам бригады скорой помощи, которые совершили осмотр потерпевших.