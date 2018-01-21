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В Новой Москве спасатели вывели из леса заблудившихся отца и сына

Вчера, 20:23

В пресс-службе московского областного ГУ МЧС РФ сообщают, что в Новой Москве спасатели вывели из лесного массива заблудившихся отца и сына.

В полученной от ведомства информации речь идёт о том, что в 15:26 по московскому времени в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) по Москве поступило заявление. В нём говорилось, что в Троицком административном округе в посёлке Зосимова отец решил сходить со своим взрослым сыном в лес. Но случилось так, что мужчины домой дороги так и не нашли.

Местные работники полиции, столичные спасатели и кинологи приступили к поиску пропавших. Кроме этого, специалисты использовали светозвуковое оповещение.

Спустя немного больше часа, в 16:54, мужчину и его сына нашли. Спасатели помогли им выбраться из лесного массива и передали сотрудникам бригады скорой помощи, которые совершили осмотр потерпевших.


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